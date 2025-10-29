Le Giovanili Poker della Juniores a Sansepolcro Giovanissimi a valanga sulla Valdorcia
Prosegue, in parallelo a quello della prima squadra, il cammino delle giovanili bianconere. Dopo la vittoria, per 1-4, della Juniores, a Sansepolcro, è arrivato il pareggio esterno degli Allievi con l’Unione Poggibonsese: 1-1 il risultato finale (per i padroni di casa in gol Biotti, per la Robur Ferri). Vittoria roboante quella dei Giovanissimi che si sono imposti 2-10 sulla Valdorcia. Gloria per Aversano, Fedeli, Reka e Pacileo. Classifica Allievi: Colligiana 12; Siena 10; Amiata 9; Unione Poggibonsese e Marciano Robur 7; Asta e Buonconvento 6; Chiusi e Meroni 4; Monteroni 3; Casolese 1; Rosia e Castellina S. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
