Molto spesso il significato del fare arte si mescola con l’attitudine a sovvertire il concetto stesso così come concepito secondo il pensiero tradizionale, facendo emergere una contestazione, una controtendenza che da un lato oltrepassa la pittura e la scultura indicando nuovi e inediti percorsi, ma dall’altro in fondo non fa che consolidare l’attitudine a voler restare all’interno di un panorama artistico che, nella contemporaneità, non può che accogliere e accettare ogni tipo di forma espressiva. Questo percorso era stato affrontato già nei primi decenni del secolo scorso, poi ampliato e rivisitato qualche anno dopo attraverso i movimenti popolari e riproposto nella contemporaneità, con un approccio e motivazioni diverse, da alcuni autori tra cui la protagonista di oggi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Le frasi caleidoscopiche di Lakwena Maciver, tra NeoDadaismo, cultura Pop e ispirazioni Street Art