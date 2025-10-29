Le forze armate statunitensi colpiscono quattro imbarcazioni al largo del Messico

Il 27 ottobre gli Stati Uniti hanno condotto tre nuovi attacchi contro quattro imbarcazioni di presunti trafficanti di droga nell’oceano Pacifico, uccidendo 14 persone, ha annunciato il 28 ottobre il segretario alla difesa Pete Hegseth. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le forze armate statunitensi colpiscono quattro imbarcazioni al largo del Messico

