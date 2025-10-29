‘Le Faremo Sapere’ continua a vincere | doppio riconoscimento al Movievalley di Bologna

Nuovi premi per Settima Arte e Oriocenter: dopo i numerosi riconoscimenti ottenuti nei festival di tutta Italia, ‘ Le Faremo Sapere’ conquista anche il Movievalley – Festival Internazionale di Corti in Concorso, giunto quest’anno alla sua 14ª edizione, che si è svolta a Bologna dal 23 al 26 ottobre. Il cortometraggio, realizzato nell’ambito del progetto Settima Arte Festival promosso da Oriocenter e gestito da Edoomark, si è aggiudicato due nuovi premi: ‘ Miglior Attore’ a Giorgio Marchesi e ‘Miglior Attrice’ ad Antonia Fotaras. Prima della consegna, gli organizzatori del festival hanno letto la seguente motivazione ufficiale: “Giocare dentro ad un corto con un ruolo che a metà del film si capovolge e cambia è uno dei sogni di ogni attrice e di ogni attore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

