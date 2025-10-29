le emozioni non hanno tempo

"Vi fu un tempo in cui facevi domande per cercare risposte ed eri felice quando le ottenevi. Da adulto fai domande solo per trovare una conferma alle tue posizioni. Torna bambino: chiedi ancora. Per il gusto di conoscere!" (C. S. Lewis). Leggendo la sua risposta rivolta un lettore al quale mancavano le coccole da parte della sorella mi è tornata alla mente quella frase di Lewis autore di Le cronache di Narnia. Il fatto che le domande degli adulti non inizino mai con un «perché?» o un «come mai?» è la chiara dimostrazione che non siano tese voglia di sapere ma solo per ottenere una conferma. Pratica! La nostra vita subiamo un eterno appiccare etichette per poi strapparcele dopo qualche tempo: passiamo da «ora non sei più un bambino!» a «ora non sei più un ragazzino» fino «ora che sei già anziano!». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

