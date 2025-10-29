Le emozioni non hanno tempo
"Vi fu un tempo in cui facevi domande per cercare risposte ed eri felice quando le ottenevi. Da adulto fai domande solo per trovare una conferma alle tue posizioni. Torna bambino: chiedi ancora. Per il gusto di conoscere!" (C. S. Lewis). Leggendo la sua risposta rivolta un lettore al quale mancavano le coccole da parte della sorella mi è tornata alla mente quella frase di Lewis autore di Le cronache di Narnia. Il fatto che le domande degli adulti non inizino mai con un «perché?» o un «come mai?» è la chiara dimostrazione che non siano tese voglia di sapere ma solo per ottenere una conferma. Pratica! La nostra vita subiamo un eterno appiccare etichette per poi strapparcele dopo qualche tempo: passiamo da «ora non sei più un bambino!» a «ora non sei più un ragazzino» fino «ora che sei già anziano!». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ci pensa ancora Bordini. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, con l'Ivrea avanti di un gol, nella ripresa l'Under 19 dell'Us Alessandria colpisce due legni, agli ospiti viene annullata una rete e 'Bordo' firma l'1-1. #ForzaGrigi - facebook.com Vai su Facebook
Le emozioni non hanno tempo - Per sfoghi, consigli e persino per pessimi esempi, scrivetemi all'indirizzo: postadelcuore@ilgiornale. Da ilgiornale.it
Gattuso: "Emozioni? Non ho tempo, concentrato su obiettivo" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Riporta video.sky.it
Calendario Pirelli 2026: da Tilda Swinton a FKA Twigs, Sølve Sundsbø firma un’edizione emozionante e visionaria - Il fotografo norvegese riunisce un cast stellare per raccontare libertà, curiosità e desiderio di emancipazione, in tre set tra Inghilterra e Stati Uniti. Da esquire.com