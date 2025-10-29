Le cartelle esattoriali sono valide anche se consegnate a un indirizzo sbagliato

Una cartella esattoriale ha valore anche quando viene notificata a un indirizzo sbagliato. Questo è, in estrema sintesi, quanto deciso recentemente dalla Corte di Cassazione: il documento non perde il suo valore legale anche quando arriva a un recapito errato. È la seconda volta, almeno in tempi recenti, che i giudici della Suprema Corte si esprimono nello stesso modo su vicende simili. Confermando, nelle varie occasioni, la validità dei dei documenti esattoriali anche in presenza di errori formali negli indirizzi di consegna. Cartella esattoriale, quando è valida lo stesso. La Corte di Cassazione è intervenuta sulle notifiche delle cartelle esattoriali con la sentenza n.

