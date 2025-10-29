Le botte il braccialetto le ferite Lo sfogo della sorella di Jessica | Voleva stuprarmi

" Mi scriveva che la picchiava, la picchiava per educarla, come se fosse un cane, come se non fosse niente ". Lo ha raccontato in tv Lisa, la sorella di Jessica Stappazzollo de Lima, la 33enne brasiliana uccisa domenica sera a Castelnuovo del Garda (Verona) dal compagno Douglas Reis Pedroso con " un numero smisurato di coltellate ", come precisato dalla procura scaligera in una nota diffusa a poche ore dall'omicidio. Intervistata a "Ore 14", il programma condotto dal giornalista Milo Infante, la donna ha dichiarato anche di aver denunciato l'indagato per una presunta violenza sessuale: " Ci ha provato anche con me. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le botte, il braccialetto, le ferite. Lo sfogo della sorella di Jessica: "Voleva stuprarmi"

