Lazarus | Recensione della serie thriller su Prime Video

Abbiamo visto Lazarus, la mini serie thriller, a forti tinte mistery, disponibile nella sua prima – e per il momento unica – stagione su Prime Video. Questa la nostra recensione. La serie, creata da Harlan Coben e Danny Brocklehurst, vede nel cast la presenza di Sam Claflin nei panni del protagonista principale Joel Lazarus, inoltre Bill Nighy (Dottor Lazarus), Alexandra Roach (Jenna Lazarus), David Fynn (Seth McGovern), Karla Crome (Bella) e Kate Ashfield (Detective Alison Brown). La trama segue LazJoel Lazarus, uno psicologo forense che torna nella casa paterna dopo che il padre Dott. Jonathan Lazarus si è suicidato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Lazarus | Recensione della serie thriller su Prime Video

