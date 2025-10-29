L’avvocato Fedele Moretti eletto coordinatore OCF
Tarantini Time Quotidiano L’Ordine degli Avvocati di Taranto plaude all’elezione dell’Avvocato Fedele Moretti a Coordinatore dell’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense (OCF). L’elezione del Collega Fedele Moretti è avvenuta a Roma in occasione della prima riunione della nuova Assemblea dell’OCF che, eletta dal XXXVI Congresso Nazionale Forense tenutosi a Torino la settimana scorsa, resterà in carica per il triennio 2025-2028 In occasione del Congresso OCF di Torino Fedele Moretti è stato eletto per la seconda volta componente dell’Assemblea dell’OCF con l’Avvocato leccese Vincenzo Caprioli, anch’egli al secondo mandato, entrambi in rappresentanza del distretto della Corte d’Appello di Lecce. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
News recenti che potrebbero piacerti
POTENTE PREGHIERA A SAN GIUDA TADDEO, AVVOCATO DEI CASI IMPOSSIBILI E DISPERATI Glorioso apostolo San Giuda Taddeo, servo fedele e amico di Gesù, tu che sei il benedetto patrono delle cause difficili e disperate, prega e intercedi per me co Vai su Facebook
Organismo forense, l’Assemblea ha eletto Fedele Moretti nuovo coordinatore - L’avvocato Elisabetta Brusa di Varese è stata nominata segretario mentre l’avvocato Antonino Distefano di Catania tesoriere ... Scrive ntplusdiritto.ilsole24ore.com