L’avvocato De Rensis abbandona la diretta durante il collegamento con Massimo Lovati | Deve essere libero Che cosa è successo a Lo Stato delle Cose
È successo di nuovo. Ancora una volta l’avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, ha lasciato lo studio di Massimo Giletti durante la diretta. È successo a “ Lo Stato Delle Cose ”, durante la puntata in onda lunedì 27 ottobre su Rai3, nel momento in cui il conduttore lanciava il collegamento con Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio. Ed è così che l’avvocato De Rensis ha deciso di alzarsi dalla sua postazione, abbandonando temporaneamente lo studio. Il difensore di Alberto Stasi stava discutendo le novità relative al caso Garlasco c on gli altri ospiti in studio, quando, a un certo punto, Giletti li interrompe: “Fermi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
