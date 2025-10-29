Lavoro stretta sulla sicurezza con il dl Calderone Dagli sconti alle imprese virtuose al badge digitale nei cantieri le novità
Incentivi per le imprese virtuose nelle quali non si verificano incidenti e infortuni, maggiori controlli sui luoghi di lavoro rafforzando con assunzioni sia l'Arma dei Carabinieri sia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Lavoro, stretta sulla sicurezza con il dl Calderone. Dagli sconti alle imprese virtuose al badge digitale nei cantieri, le novità - Incentivi per le imprese virtuose nelle quali non si verificano incidenti e infortuni, maggiori controlli sui luoghi di lavoro rafforzando con assunzioni sia l'Arma dei Carabinieri ... Si legge su ilmessaggero.it
Meloni “Con il decreto sulla sicurezza sul lavoro mantenuto un altro impegno” - ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Governo ha mantenuto un altro impegno preso con gli italiani, in particolare con i lavoratori e le imprese di ... Scrive iltempo.it
Dl Sicurezza lavoro: revisione aliquote Inail dall'1 gennaio - A partire dall'1 gennaio 2026, si autorizza l'Inail alla revisione delle aliquote per l'oscillazione in bonus per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, con l'obiettivo di premiare ... Si legge su ansa.it