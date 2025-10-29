Camerino, 29 ottobre 2025 – Due lavoratori in nero e tre irregolari sono stati scoperti dai finanzieri della tenenza di Camerino in un esercizio commerciale dell’entroterra, zona montana. Un bar-ristorante. Nell’ambito dei controlli delle Fiamme Gialle del comando provinciale, finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli illeciti in materia economico-finanziaria e indirizzati in particolare ad impedire il fenomeno del lavoro sommerso, è stata attenzionata dai militari di Camerino un’attività commerciale di bar con ristorazione. Al termine delle indagini, è stata constatata la presenza di due lavoratori in nero e tre lavoratori dipendenti a cui, seppur formalmente assunti, erano stati elargiti alcuni “fuori busta” registrando nei rispettivi Lul (Libro unico del lavoro) minori ore rispetto a quelle effettivamente effettuate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavoro nero in un bar-ristorante dei Sibillini, scatta la maxi sanzione