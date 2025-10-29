Lavoro | nell' ultimo trimestre del 2025 le assunzioni in provincia di Pisa crescono del 5%
Le province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa registrano nel complesso un incremento delle assunzioni tra ottobre e dicembre 2025, con 1.440 unità in più rispetto all’anno precedente, che diventano 660 se si escludono le assunzioni nel comparto agricolo, rilevato dall’indagine a partire da luglio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Lavoro, battuta d’arresto nella crescita dei salari. Tempi record per i rinnovi contrattuali: 6 milioni di dipendenti in attesa - Il rapporto Istat certifica che le retribuzioni orarie a fine settembre sono aumentate del 2,6% contro il +3,3% del trimestre precedente. Secondo milanofinanza.it
Calo vendite 11% ultimo trimestre e JLR riduce forza lavoro - Jaguar Land Rover ha comunicato un programma di riduzione della forza lavoro a seguito del calo dell'11% nelle vendite dell'ultimo trimestre. Lo riporta ansa.it
Osservatorio provinciale sull'economia, sempre più donne inattive sul mercato del lavoro - Secondo il report Ires/Cgil, l'economia modenese registra una crescita modesta del valore aggiunto (+0. Si legge su modenatoday.it