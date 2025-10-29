Lavoro come chimico per i narcos Il chilo di cocaina da Firenze a Milano e il blitz dei vigili al Monte Stella
Milano, 29 ottobre 2025 - Agli i nvestigatori che lo hanno arrestato, avrebbe riferito di essere laureato in Chimica e di essere stato assoldato da un gruppo di narcos sudamericani per mettere le sue conoscenze scientifiche a disposizione dell’organizzazione criminale. Quasi una variazione sul tema della trama della fortunatissima serie tv americana “Breaking Bad”. Di più: Miguel Angel E.T., quarantaduenne peruviano di Ayacucho, ha aggiunto che uno dei trafficanti gli avrebbe intimato di trasportare un carico di cocaina in Italia, minacciando ritorsioni contro la sua famiglia se non avesse obbedito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Cerchi Lavoro? Offerte Lavoro CHIMICO DI LABORATORIO: Primaria azienda industriale per implementare il proprio Ufficio Controllo Qualità ricerca: CHIMICO - TECNICO DI LABORATORIO Il candidato selezionato dovrà essere in grado di eseguire in manie Vai su Facebook
“Lavoro come chimico per i narcos”. Il chilo di cocaina da Firenze a Milano e il blitz dei vigili al Monte Stella - lampo dei ghisa nell’appartamento di via Venezuela, affittato in nero a un trans peruviano. Lo riporta msn.com
Goito, lavoro nero: stranieri costretti a fotografare il raccolto per farsi pagare 80 centesimi al chilo - Goito, 21 luglio 2025 – Lavoro nero nelle campagne del Mantovano: 7 lavoratori stranieri senza permesso costretti a lavorare 8 ore sotto il sole, senza riparo adeguato per il riposo e la pausa pranzo ... Scrive ilgiorno.it