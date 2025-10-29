lavoro come chimico per i narcos il chilo di cocaina da firenze a milano e il blitz dei vigili al monte stella

Milano, 29 ottobre 2025 - Agli i nvestigatori che lo hanno arrestato, avrebbe riferito di essere laureato in Chimica e di essere stato assoldato da un gruppo di narcos sudamericani per mettere le sue conoscenze scientifiche a disposizione dell’organizzazione criminale. Quasi una variazione sul tema della trama della fortunatissima serie tv americana “Breaking Bad”. Di più: Miguel Angel E.T., quarantaduenne peruviano di Ayacucho, ha aggiunto che uno dei trafficanti gli avrebbe intimato di trasportare un carico di cocaina in Italia, minacciando ritorsioni contro la sua famiglia se non avesse obbedito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

