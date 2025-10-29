La Spezia, 29 ottobre 2025 - Sono circa quaranta, tra operai e impiegati, i lavoratori impegnati nel cantiere dello stralcio B della Variante Aurelia alla Pieve, affidato all’ Azienda Manelli. Da agosto, l’azienda sta accumulando ritardi nei pagamenti degli stipendi, e da questa mattina alle 7.30 i dipendenti hanno deciso di proclamare lo sciopero permanente, a causa del mancato pagamento della mensilità di settembre. “Nonostante le rassicurazioni ricevute dall’azienda – dichiarano Mattia Tivegna (Fillea Cgil) e Mario Benvenuto (Filca Cisl) – la situazione non è migliorata. I lavoratori sono stanchi, stressati e fortemente preoccupati per una condizione che sta diventando insostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori Variante Aurelia, stipendio non pagato e i dipendenti scioperano