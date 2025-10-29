Lavori in via Saragat il Pd | Promesse disattese e mancanza di dialogo
Tempo di lettura: < 1 minuto Il gruppo consiliare del Partito Democratico esprime piena solidarietà ai cinque rappresentanti degli edifici di via Saragat e al presidente del Comitato San Pio, Pietro Aquino, che sarebbero stati allontanati dal summit convocato sulla vicenda dei lavori, nonostante avessero chiesto con determinazione un incontro chiarificatore sull’andamento degli interventi. Ancora una volta, i cittadini si trovano a fare i conti con ritardi, disagi e decisioni calate dall’alto. Si apprende dalla stampa, infatti, che gli accordi presi non sarebbero stati rispettati, con modifiche che pesano direttamente sulle tasche dei condomini e con un cronoprogramma dei lavori che, inizialmente previsto per ottobre, è ora slittato a gennaio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
SERATA AZZURRA – MAXISCHERMO Moldavia vs Italia Giovedì 13 Novembre Dalle ore 20:30 Viale Saragat, Collecchio ? Ingresso libero – Prenotazione consigliata Vivi con noi tutta l’emozione della partita della Nazionale, valida per le q Vai su Facebook
Lavori in via Saragat, il Pd attacca: “Promesse disattese e cittadini esclusi dal confronto” - “Il gruppo consiliare del Partito Democratico esprime piena solidarietà ai cinque rappresentanti degli edifici di via Saragat e al presidente del Comitato San Pio, Pietro Aquino, che sarebbero stati a ... Secondo ntr24.tv
Benevento, alloggi via Saragat. Acer: «Lavori al via a gennaio» - Il presidente dell'Acer Campania, David Lebro, insieme alla struttura tecnica dell'ente, ha incontrato ieri mattina l'assessore comunale alle Politiche abitative, Molly Chiusolo, ... Riporta ilmattino.it
Asilo, sbloccati i lavori. Ma per l’avvio resta chiuso - Mentre rallentano i lavori per la realizzazione della mensa nella materna di via Guerrazzi, si sblocca lo stallo all’asilo di via Saragat, ma non sarà pronto per l’avvio della stagione scolastica. Segnala ilrestodelcarlino.it