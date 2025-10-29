Lavori in via Saragat il Pd | Promesse disattese e mancanza di dialogo

Tempo di lettura: < 1 minuto Il gruppo consiliare del Partito Democratico esprime piena solidarietà ai cinque rappresentanti degli edifici di via Saragat e al presidente del Comitato San Pio, Pietro Aquino, che sarebbero stati allontanati dal summit convocato sulla vicenda dei lavori, nonostante avessero chiesto con determinazione un incontro chiarificatore sull’andamento degli interventi. Ancora una volta, i cittadini si trovano a fare i conti con ritardi, disagi e decisioni calate dall’alto. Si apprende dalla stampa, infatti, che gli accordi presi non sarebbero stati rispettati, con modifiche che pesano direttamente sulle tasche dei condomini e con un cronoprogramma dei lavori che, inizialmente previsto per ottobre, è ora slittato a gennaio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

