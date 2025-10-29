Lavori di asfaltatura sulla SR 47 di Altichiero deviazioni e chiusure per alcuni svincoli

Padovaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per consentire l’esecuzione di lavori di asfaltatura lungo la Strada Regionale 47 con conseguente restringimento di carreggiata, sono previste chiusure notturne programmate dalle 20.00 di oggi 29 ottobre fino alle 6.00 del 30 ottobre. Sarà necessario quindi chiudere i seguenti svincoli: svincolo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

