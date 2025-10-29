Lavori bloccati e via Montello chiusa da un anno | la rabbia dei residenti ma a breve la strada riapre al transito FOTO

Protestano i residenti del quartiere San Martino per una strada, via Montello, chiusa a causa di un cantiere che punta a cambiare la viabilità della zona e non solo. Un cantiere partito un anno fa, i cui lavori dovrebbero terminare “entro il 2025”, come annunciato al momento dell'apertura.Al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sant'Antimo, la città dei sogni (del Ragazzo immagine) Benvenuti a Sant'Antimo, la città dei sogni. Dove va tutto bene, nessuno sbaglia, e i problemi non esistono... almeno nei video del sindaco. Peccato che la realtà sia un'altra: lavori pubblici bloccati per Vai su Facebook

Pavia, lavori iniziati e subito bloccati: il ponte di via Ludovico il Moro è di nuovo fermo - I residenti a Città Giardino sono esausti dopo 416 giorni senza l’attraversamento che sovrasta il Naviglio. Da ilgiorno.it