Lavoratori della sanità in sciopero Presidio davanti al Paolo Ricci
Braccia incrociate venerdì per i lavoratori di strutture assistenziali che applicano i contratti Anaste. La mobilitazione è stata indetta da Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl e Uiltucs a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione e dopo la firma, da parte di Anaste e di sigle sindacali autonome, di un accordo che viene giudicato peggiorativo, in particolare perché non prevede adeguamento salariale. Lo sciopero vedrà l’organizzazione di un presidio venerdì in via Einaudi, dalle 10 alle 12, dei dipendenti del Paolo Ricci con contratto Anaste e che si ritroveranno davanti alla sede dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
