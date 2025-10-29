L’auto di Martinez travolge e uccide disabile in carrozzina

Forse un malore, forse l’intenzione di cambiare carreggiata. È da questo dettaglio, da quella traiettoria improvvisa che ha spezzato la quiete di una mattina di fine ottobre, che parte l’indagine sulla morte del disabile Paolo Saibene, 81 anni, travolto martedì mattina a Fenegrò, nel Comasco, dal Suv di grossa cilindrata guidato dal secondo portiere dell’Inter, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

