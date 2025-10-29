Lautaro l’orgoglio e la rabbia del capitano | vuole rifarsi dopo la caduta col Napoli! C’è una parola d’ordine in casa Inter

Inter News 24 per la Fiorentina. La parola d’ordine in casa Inter è riscatto immediato. Dopo la sconfitta subita a Napoli, la squadra di Cristian Chivu torna in campo questa sera a San Siro contro la Fiorentina e sarà guidata dalla rabbia del suo capitano, Lautaro Martínez. La prestazione dell’argentino al Maradona è stata, secondo il Corriere dello Sport, l’esatta fotografia della partita nerazzurra: sprecona nel primo tempo, nervosa nella ripresa e incapace di reagire al veleno della squadra di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro, l’orgoglio e la rabbia del capitano: vuole rifarsi dopo la caduta col Napoli! C’è una parola d’ordine in casa Inter

Approfondisci con queste news

? MATCHDAY Bruxelles ci aspetta, e noi ci arriviamo con il cuore pieno di fame e orgoglio. Sei vittorie di fila, una squadra che ha ritrovato la sua anima, e ora… testa all’Union Saint-Gilloise. Senza Thuram, ma con la grinta di Lautaro, Bonny e il talento gio - facebook.com Vai su Facebook

Lautaro fotografia della gara dell’Inter, CdS: "Sprecone, nervoso, fa il gioco del Napoli" - Rabbia e frustrazione da vero capitano quelle mostrate da Lautaro Martínez nel corso di Napoli- Lo riporta tuttonapoli.net

CdS – Rabbia Lautaro, vuole rifarsi: la sua gara a Napoli fotografia dell’Inter - La prestazione di Lautaro è l'esatta fotografia della partita dell’Inter: sprecona e sfortunata nel primo tempo, nervosa nella ripresa, finendo pure per fare il gioco del Napoli. msn.com scrive

Litigio Conte-Lautaro, tutti i retroscena: i due si erano già scontrati - Lo scontro tra Lautaro e Conte è stato al centro di tante polemiche, le parole del capitano dell'Inter non sono andate giù agli azzurri. Scrive internapoli.it