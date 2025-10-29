Inter News 24 La missione del Toro. Dopo la sconfitta amara di Napoli, che ha interrotto la striscia di vittorie consecutive e ha riacceso le polemiche, l’Inter torna in campo a San Siro. La sfida di questa sera contro la Fiorentina, valida per il turno infrasettimanale, è di importanza capitale e il club meneghino sarà guidato in campo dal suo capitano, Lautaro Martínez. Come sottolinea Tuttosport, l’attaccante argentino è voglioso di riscatto dopo la deludente prova offerta al Maradona, condita dalle scintille avute con il suo ex allenatore, Antonio Conte. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Inter, il capitano pronto a trascinare la squadra: vuole lasciarsi alle spalle la lite con Conte e il KO col Napoli!