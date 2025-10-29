Lauree false piani alimentari veri | scoperta rete di nutrizionisti abusivi 41 persone nei guai
Empoli, 29 ottobre 2025 – Una vera e propria "fabbrica" di titoli accademici e di abilitazioni fasulle per l'esercizio abusivo della professione di nutrizionista. È quanto ha scoperto il comando provinciale della guardia di finanza di Firenze, grazie alle indagini condotte dalla compagnia di Empoli. Le Fiamme gialle, con il supporto di oltre 200 militari impiegati in numerose perquisizioni su tutto il territorio nazionale, hanno individuato 41 persone che, pur non possedendo i requisiti previsti dalla legge, esercitavano illegalmente la professione di nutrizionista in diverse regioni d'Italia. L'imprenditore, l'ateneo svizzero, le lauree.
