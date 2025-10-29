Laureata abruzzese riceve alla Camera dei deputati il premio America Giovani per il talento universitario

Chietitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è anche una neolaureata abruzzese tra i vincitori del “Premio America Giovani al talento universitario”Si chiama Lorenza Monaco, di Francavilla al Mare, una laurea magistrale in Politiche internazionali e della sostenibilità, ha ricevuto venerdì scorso alla Camera dei deputati il prestigioso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

