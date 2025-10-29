Laura Pausini è woman of the year | il look barocco è sensuale
Parata di star a Madrid per l’ Harper’s Bazaar Women of the Year. Tra tante stelle presenti sul red carpet spagnolo, una delle più brillanti è stata senza dubbio Laura Pausini, premiata per il suo straordinario lavoro nel campo della musica. L’artista italiana ha ammaliato fotografi e pubblico con un outfit sensuale: il connubio perfetto tra eleganza e audacia. A Madrid per celebrare le donne che fanno la differenza. Laura Pausini in posa con Bianca Balti e Simone Biles L’ Harper’s Bazaar Women of the Year è uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alle donne che si sono distinte in diversi ambiti, dalla moda all’arte, dallo sport all’attivismo sociale. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A distanza di un mese dall’inaugurazione del suo museo ritornare qui , nella ex casa d’infanzia del tuo idolo Laura Pausini (ora Fanclub /Museo ) è sempre una grande emozione. Nella giornata di ieri , sabato mattina visita al suo museo in compagnia di mi Vai su Facebook
Laura Pausini canta la fine pacifica di un rapporto: ecco la nuova “Ciao”, scritta con Sam Smith - Dopo aver duettato con Lazza in Zeri in più (Locura), contenuto nel nuovo album del rapper Locura, l’artista pubblica per Warner ... Riporta deejay.it
Laura Pausini in concerto, tutte le date e le tappe del World Tour - Dopo le esibizioni di Laura 30 per festeggiare trent’anni di carriera, Laura Pausini è pronta a tornare in scena con una serie di concerti dal vivo in tutto il mondo. Lo riporta tg24.sky.it
Laura Pausini in concerto, a Londra la data zero del tour: la scaletta 2024 - Nelle prossime settimane la tournée toccherà diverse città europee e italiane, con numerose tappe già ... Come scrive tg24.sky.it