Laura Pausini è woman of the year | il look barocco è sensuale

Parata di star a Madrid per l’ Harper’s Bazaar Women of the Year. Tra tante stelle presenti sul red carpet spagnolo, una delle più brillanti è stata senza dubbio Laura Pausini, premiata per il suo straordinario lavoro nel campo della musica. L’artista italiana ha ammaliato fotografi e pubblico con un outfit sensuale: il connubio perfetto tra eleganza e audacia. A Madrid per celebrare le donne che fanno la differenza. Laura Pausini in posa con Bianca Balti e Simone Biles L’ Harper’s Bazaar Women of the Year è uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alle donne che si sono distinte in diversi ambiti, dalla moda all’arte, dallo sport all’attivismo sociale. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

