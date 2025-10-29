L' attore ha da poco presentato a New York il nuovo film da regista Is This Thing On?
A ttore fra i più belli, talentuosi e carismatici emersi negli ultimi anni, Bradley Cooper è da tempo uno degli interpreti più apprezzati di Hollywood e anche un ottimo regista. Protagonista di film cult come Una notte da leoni, American Sniper e A Star Is Born, è universalmente riconosciuto per la sua versatilità, la capacità di trasformarsi fisicamente e la profondità emotiva nei personaggi che interpreta. Attuale compagno della top model Gigi Hadid, Bradley tornerà presto sul set per il remake del cult Bullit diretto da Steven Spielberg. Il mistero del viso di Bradley Cooper: cos’è successo a uno dei volti più amati di Hollywood X Leggi anche › Bradley Cooper e Gigi Hadid pronti al grande passo? Lui vorrebbe sposarla e avere dei figli Film di Bradley Cooper: tutti i titoli, i più belli, l’ultimo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tra poco al Gos anche il pubblico sarà protagonista! In scena l'Orchestra Soundiff,il flautista Pietro Doronzo, l'attore Giovanni Solenne e l'eleytronica di Nicola Monopoli per una imperdibile prima di Txt, innovativa opera multimediale di Nicola Monopoli con la Vai su Facebook
Fabrizio Bentivoglio ha scritto un libro: il suo Piccolo almanacco dell’attore è una delizia - Da attore amatissimo ad autore di un libro che è una carrellata di aneddoti e incontri: Piccolo almanacco dell'attore di Fabrizio Bentivoglio. Come scrive msn.com