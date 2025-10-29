L' attore ha da poco presentato a New York il nuovo film da regista Is This Thing On?

A ttore fra i più belli, talentuosi e carismatici emersi negli ultimi anni, Bradley Cooper è da tempo uno degli interpreti più apprezzati di Hollywood e anche un ottimo regista. Protagonista di film cult come Una notte da leoni, American Sniper e A Star Is Born, è universalmente riconosciuto per la sua versatilità, la capacità di trasformarsi fisicamente e la profondità emotiva nei personaggi che interpreta. Attuale compagno della top model Gigi Hadid, Bradley tornerà presto sul set per il remake del cult Bullit diretto da Steven Spielberg. Il mistero del viso di Bradley Cooper: cos’è successo a uno dei volti più amati di Hollywood X Leggi anche › Bradley Cooper e Gigi Hadid pronti al grande passo? Lui vorrebbe sposarla e avere dei figli Film di Bradley Cooper: tutti i titoli, i più belli, l’ultimo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

