L' attimo fuggente Ethan Hawke ricorda l' insegnamento di Robin Williams | Qualcosa che non dimentichi più

La star di Black Phone ha ricordato l'esperienza sul set del lungometraggio di Peter Weir, considerato uno dei film più commoventi nella storia del cinema. Intervistato da Vanity Fair, Ethan Hawke ha ricordato Robin Williams, star del cinema scomparsa nel 2014, con la quale l'attore recitò giovanissimo in un cult di Peter Weir, L'attimo fuggente. Nei panni del professor John Keating, Robin Williams ha fornito una delle interpretazioni più iconiche in carriera, eccentrico insegnante d'inglese che sviluppa un profondo legame con i suoi studenti. L'insegnamento di Robin Williams per Ethan Hawke "Ma la recitazione drammatica era ancora una novità per Robin all'epoca" ha ricordato Hawke "E osservare quella relazione, in quella stanza, ero a un metro di distanza mentre parlavano di recitazione, è stato qualcosa . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

