L’atmosfera in casa inter Squadra sotto choc per Martinez Davanti la coppia Lautaro-Esposito

Aria pesante ieri ad Appiano Gentile, nel giorno in cui l’ Inter ha ultimato la preparazione del match di stasera contro la Fiorentina: il portiere Josep Martinez, vice di Sommer, è infatti rimasto coinvolto in un incidente stradale che è costato la vita a un uomo di 82 anni seduto su una sedia a rotelle. L’ex Genoa, sconvolto, non si è allenato e non è stato convocato per la gara del Mezza. Nonostante il dolore, la squadra ha proseguito nella marcia d’avvicinamento al match con i viola, con l’imperativo di tornare a vincere dopo il passo falso di sabato scorso a Napoli non privo di polemiche arbitrali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’atmosfera in casa inter. Squadra sotto choc per Martinez. Davanti la coppia Lautaro-Esposito

Altri contenuti sullo stesso argomento

Porta l’atmosfera magica del Natale nella tua casa con il Cesto Tamburello Rosso Natalizio FIORI DI LENA in metallo, è decorato con renna, alberi e dettagli festivi che catturano lo spirito delle feste. Il suo colore rosso vivo dona calore e allegria a ogni ambien - facebook.com Vai su Facebook

L’atmosfera in casa inter. Squadra sotto choc per Martinez. Davanti la coppia Lautaro-Esposito - Aria pesante ieri ad Appiano Gentile, nel giorno in cui l’Inter ha ultimato la preparazione del match di stasera ... Secondo sport.quotidiano.net

È ai margini della squadra ma dice no a tutte le opzioni: Inter-Asllani, è braccio di ferro - La spina nella rosa dell’Inter è nel cuore del campo: Kristjan Asllani è un giocatore sul mercato, ma il suo futuro somiglia sempre di più a un rebus. Secondo gazzetta.it

Inter stroncata, Akanji non basta: “Bisognava cambiare tutta la squadra” - L’ultimo mercato estivo del club nerazzurro non ha convinto i tifosi e gli addetti ai lavori: dura critica all’operato della società Il mercato dell’Inter si chiude con l’avvicendamento tra Pavard e ... Segnala calciomercato.it