Un incontro tra bellezza, inclusione e impegno sociale. Giovedì 6 novembre, la Bellandi Spa di Montemurlo ospiterà la quarta edizione di ’Arte in Fabbrica’, l’asta benefica promossa da Kepos Onlus insieme a Farsettiarte, con l’esposizione delle opere alle 18 e l’inizio delle battute alle 19. Saranno settanta i lavori all’incanto, di cui quindici realizzati dai ragazzi di Kepos nei laboratori della cooperativa e gli altri donati da artisti e collezionisti che hanno deciso di sostenere il progetto. Tra le presenze più attese c’è Skim, che ha trascorso una mattinata con i giovani artisti, dando vita insieme a loro a nuove opere nate dal dialogo e dalla creatività condivisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'asta benefica per Kepos. All'incanto opere donate. E realizzate dai ragazzi