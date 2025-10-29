L’assurdo grattacielo che ospiterà uno stadio all' ultimo piano
La passione per il calcio ha conquistato l’Arabia Saudita, con sempre più calciatori e campioni che decidono di andare a giocare nelle squadre locali. Cristiano Ronaldo è l’esempio più famoso ma ci sono altrettanti assi del pallone che hanno deciso di imitarlo. La nuova casa extra lusso di. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Allarme a Manhattan per 432 Park: il super-grattacielo completato nel 2016 che ha aperto la strada alle altissime e sottilissime torri del nuovo skyline di New York rischia di sgretolarsi. Centinaia di crepe e pezzi di calcestruzzo mancati nella facciata portante s Vai su Facebook
L'Nba, l'AI, i Lakers e lo stadio su un grattacielo: i social sognano e impazziscono - Sembra una scena presa da Space Jam, l'iconico film del 1996 che coniugò al meglio l'animazione Looney Tunes con il talento di Michael Jordan, grande protagonista della pellicola. Segnala corrieredellosport.it