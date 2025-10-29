L’Ascoli sfida di nuovo la Samb per l’appuntamento di Coppa Italia. Il match odierno che vedrà il Picchio di scena al Riviera delle Palme (avvio alle 15) metterà in palio qualcosa di più utile per i rossoblù piuttosto che per i bianconeri. Anche se in realtà il confronto costituirà pur sempre un derby da onorare fino all’ultimo e soprattutto da vincere per aggiudicarsi il passaggio del turno. La gioia e i festeggiamenti per il ritorno alla vittoria ottenuta domenica, a distanza di ben 48 anni dall’ultima affermazione targata Mimmo Renna (2-1 con doppietta di Quadri), sono ormai alle spalle. Le attenzioni maggiori dell’ Ascoli ora risultano chiaramente già focalizzate sulla trasferta di Ravenna che offrirà una nuova occasione, Arezzo permettendo, di volare in testa nell’attuale classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'Ascoli vuole festeggiare ancora. C'è più attenzione per il campionato. Ma il Picchio sogna un bis da urlo