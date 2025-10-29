L' articolo sul Foglio letto dai pro Pal che hanno contestato Fiano a Venezia
Lunedì una trentina di ragazzi e ragazze hanno fatto irruzione in un'aula dell' Università Ca' Foscari di Venezia e protestando hanno impedito al presidente di "Sinistra per Israele-Due popoli e due stati", Emanuele Fiano, di parlare a un incontro a cui era stato invitato. Come racconta Fiano oggi in un'intervista sul Corriere della Sera, il gruppo si è disposto lungo le pareti dell'aula srotolando striscioni in cui denunciavano il genocidio e intimavano: fuori i sionisti dalle università. L'ex deputato Pd ha continuato a parlare, mentre una ragazza – racconta – urlava a voce altissima per zittirlo, accusandolo di alcune posizioni su Israele: "Posizioni che non ho mai avuto, sono sempre stato critico con Netanyahu", dice al Corriere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
