L’Ars et Labor va in testacoda | biancazzurri fermati dal fanalino di coda Solarolo – CRONACA e VIDEO
Il rischio c’era. E, di fatti, ciò che si temeva è successo. L’Ars et Labor va in testacoda nel più classico degli appuntamenti semplici sulla carta ma ricchi di insidie sul campo. I biancazzurri – primi in classifica – non sfondano il muro del Solarolo – fanalino di coda – e il match del turno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ars et Labor, occhio al testacoda: trappola Solarolo per tenere il primato - DIRETTA DALLE 20.30 ift.tt/YOJ5RwD - X Vai su X