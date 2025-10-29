L’argento entra in banca | l’India riconosce il metallo bianco accanto all’oro in un mercato in forte crescita da 5 anni
Mentre l’Occidente resta ancorato al metallo giallo, l’India punta sull’argento e valorizza le nuove tendenze globali nella domanda strategica del metallo tra Russia e Arabia Saudita L'India compie un passo storico. Per la prima volta nel settore bancario, una potenza economica riconosce all'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
[Anni60-Pupazzi]- Mercoledì 20/11/63 alle 17.30 sul Nazionale nella “Tv dei ragazzi”, va in onda: “Natalino”; pupazzi di Ennio Di Majo; presenta Sandro Tuminelli; regia di Lyda C. Ripandelli. E' un pupazzo con i capelli d’argento, che entra in un bosco magico Vai su Facebook