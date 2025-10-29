L’Arezzo vince e convince | 2-0 contro Torres ora gli ottavi di finale

Arezzo, 29 ottobre 2025 – Vince e convince l’Arezzo di coppa, che supera 2-0 la Torres al Comunale e accede agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Latina-Perugia il 26 novembre, ancora al Comunale. Un gol per tempo, firmati da Dell’Aquila e Ravasio, suggellano un passaggio del turno ampiamente meritato. Come da previsioni, Bucchi aveva operato un ampio turnover in tutti i ruoli, con Trombini, Arena, Meli e Dell’Aquila dal primo minuto. La sfida inizia su ritmi sonnacchiosi, con l’Arezzo a controllare le operazioni. Tra i più vivaci c’è subito Varela con le sue accelerazioni. La prima chance è però della Torres all’11°: Lunghi si fa tutto il campo palla al piede ma incrocia troppo il destro una volta in area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

