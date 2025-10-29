L’arbitro che truccava le partite per guadagnare dalle scommesse così convinceva pure i colleghi | i rigori inventati e le espulsioni combinate – Il video

C’è anche un arbitro tra le cinque persone finite agli arresti domiciliari per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Gli indagati sono stati raggiunti all’alba dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e dai finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma, che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. L’inchiesta che ha condotto agli arresti è cominciata nel gennaio del 2024 sulla base di una segnalazione dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa ad un flusso anomalo di scommesse su di un incontro calcistico della categoria Primavera. 🔗 Leggi su Open.online