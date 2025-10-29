Lara De Cassan muore in vacanza in Egitto | stroncata da un malore durante un bagno a Sharm
Si è conclusa in tragedia la vacanza a Sharm el Sheik che Lara De Cassan, 37 anni, stava trascorrendo con il marito Simon Grones e i loro tre figli di 7, 10 e 13 anni. La donna, di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), stando alle prime ricostruzioni sarebbe stata colta da un malore mentre. 🔗 Leggi su Today.it
