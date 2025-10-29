Lara De Cassan muore in vacanza in Egitto | stroncata da un malore durante un bagno a Sharm

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa in tragedia la vacanza a Sharm el Sheik che Lara De Cassan, 37 anni, stava trascorrendo con il marito Simon Grones e i loro tre figli di 7, 10 e 13 anni. La donna, di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), stando alle prime ricostruzioni sarebbe stata colta da un malore mentre. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lara de cassan muoreLara De Cassan muore in vacanza a 37 anni lasciando tre figli. Lo strazio dei colleghi albergatori: «Era innamorata del suo lavoro» - Sono due le comunità profondamente scosse dalla morte di Lara De Cassan, la giovane imprenditrice alberghiera morta mente era in vacanza a ... Segnala ilgazzettino.it

lara de cassan muoreLara De Cassan muore in vacanza in Egitto: stroncata da un malore durante un bagno a Sharm - La 37enne era in acqua davanti agli occhi del marito e dei tre figli quando ha iniziato ad accusare un malessere. Da today.it

lara de cassan muoreLara De Cassan muore in vacanza in Egitto: malore durante un'immersione a 37 anni, lascia 3 figli - Quella che avrebbe dovuto essere una spensierata vacanza in famiglia, al caldo di Sharm el- ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lara De Cassan Muore