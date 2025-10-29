L’Aquila energia nuova | luci ed edifici comunali più efficienti entro il 2026
Un annuncio che guarda lontano: a L’Aquila parte un programma organico per tagliare consumi e emissioni, ammodernare l’illuminazione pubblica e gli edifici comunali, con cantieri distribuiti nei prossimi due anni e gestione di lungo periodo. Un impegno industriale e amministrativo che ambisce a rendere più efficiente la città in vista del 2026. Un patto di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
