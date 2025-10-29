L’Aquila al via riqualificazione energetica illuminazione pubblica ed edifici comunali

(Adnkronos) – Il Comune dell’Aquila e il raggruppamento di imprese costituito da Teckal (capogruppo), società del Gruppo Rekeep, Edison Next, Spee e Ve.Ba hanno annunciato stamattina, presso la sede comunale di Palazzo Margherita, l’avvio del progetto di efficientamento energetico e riqualificazione della rete di illuminazione pubblica cittadina, degli edifici di proprietà comunale e degli immobili . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Ultimo giorno della Gita in Abruzzo con Pro Loco Fontanafredda Aps . Oggi abbiamo visitato la città dell'Aquila, con le sue innumerevoli chiese e fontane. La ferita del terremoto è ancora visibile ma i lavori di riqualificazione e di restauro stanno riportando il ce Vai su Facebook

Al via la riqualificazione di Piazza Giacomo Matteotti ad #Avezzano. L'area posta di fronte alla stazione sta per cambiare volto. Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino Rieti #Roma - X Vai su X

L’Aquila, al via riqualificazione energetica illuminazione pubblica ed edifici comunali - (Adnkronos) – Il Comune dell’Aquila e il raggruppamento di imprese costituito da Teckal (capogruppo), società del Gruppo Rekeep, Edison Next, Spee e Ve. Come scrive msn.com

Riqualificazione energetica. Via ai lavori alla scuola Pascoli. Progetto da un milione di euro - Tocca alle scuole Pascoli sottoporsi agli interventi di riqualificazione energetica e strutturale attraverso lavori che hanno preso il via questa settimana. Scrive ilgiorno.it

Conto Termico 3.0, verso il via al contributo per il risparmio energetico: come funziona e quali sono i vantaggi - Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 settembre detta le regole del contributo per la ... Lo riporta adnkronos.com