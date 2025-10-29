L' appello della Cna Ancona alla nuova giunta regionale | È tempo di separare commercio e turismo

Anconatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – «È tempo di separare commercio e turismo. La nuova giunta regionale apra subito un tavolo di confronto dedicato al settore commerciale». L'appello viene lanciato da Cna Ancona per voce di Francesco Barchiesi, presidente provinciale Cna Commercio e Turismo, e Monia Dell'Orso, presidente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

