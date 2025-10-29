L’appello dei banchieri | Il risparmio per la ripresa Servirà un fisco amico

Diplomatico ma incisivo. Alla 101ª Giornata mondiale del risparmio, il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, evita commenti diretti sulla manovra: "Sono sempre molto rispettoso di tutte le istituzioni della Repubblica, a cominciare dal governo". Usa però il palco allestito al salone delle Fontane dell’Eur per lanciare un messaggio chiaro all’esecutivo. L’obiettivo dell’intervento che tiene durante un dibattito con il padrone di casa, il presidente dell’Acri, Giovanni Azzone, è scongiurare il rischio di nuove imposte per il settore l’anno prossimo: "Per le banche il 2026 sarà più difficile". Patuelli chiede un " fisco amico ", raccogliendo l’assist del capo dello Stato che, aprendo l’evento, ha sottolineato l’importanza della tutela del risparmio: "La Costituzione riconosce un alto valore civico al risparmio", ha ricordato Sergio Mattarella, definendolo un bene essenziale alle famiglie per la crescita sociale e per far fronte alle emergenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

