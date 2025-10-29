Forlì, 29 ottobre 2025 – La vita da pensionata? Non è per niente noiosa. Anzi può essere pure burrascosa. Lei, per dire, ha già sventato tre truffe. L’ultima, pochi giorni fa. Finita con due arresti. Due ragazzotti venuti da Napoli col pensiero d’un guadagno facile facile. Raggirare un’anziana. Il fiuto dell’anziana per il finto carabiniere. Lei però ha un gran fiuto. Le voci telefoniche che sanno di maledetti imbrogli le assapora al volo. Come quella dell’altro giorno: “Sono il maresciallo tal dei tali.”. Già la prima frase puzza di fregatura. Così la donna lo lascia parlare, quel tizio, e subito dopo avergli fatto credere d’essere cascata a capofitto nel tranello, chiama il figlio, che a sua volta allerta la polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’anziana terrore dei truffatori: sventato il terzo colpo, due arresti