Lanterns sarà ambientato in periodi storici diversi e non adatterà una trama specifica di un fumetto

Forse uno dei progetti più entusiasmanti dei DC Studios è Lanterns. La serie sarà il primo grande adattamento live-action di Lanterna Verde in oltre un decennio e presenterà al pubblico John Stewart ( Aaron Pierre ) e Hal Jordan ( Kyle Chandler ) del DCU. Lanterns è stato un progetto particolarmente interessante, viste le sue influenze da True Detective e il tono più serio rispetto ai precedenti capitoli del DCU come Superman e Peacemaker. Finora è stato rivelato poco sulla serie, ma nuovi dettagli sono arrivati??grazie al co-creatore e showrunner Chris Mundy ( True Detective, Ozark ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it