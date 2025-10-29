Lanterns | lo showrunner conferma un dettaglio fondamentale sui poteri di John Stewart
Lanterns non sta andando nella direzione che molti fan si aspettavano. Piuttosto che svolgersi nel cosmo, sarà un’avventura realistica, ispirata a True Detective, ambientata sulla Terra, e forse anche un passaggio di testimone da Hal Jordan al suo sostituto nel Settore 2814, John Stewart. È stato ampiamente riportato che Kyle Chandler ha firmato solo per recitare in Lanterns, il che significa che potrebbe essere una presenza occasionale nella DCU. Per molti fan, l’attenzione rivolta a John era attesa da tempo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
