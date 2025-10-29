L’annuncio di Putin sul missile nucleare sottomarino ‘Poseidon’
Vladimir Putin ha detto che la Russia ha testato con successo il missile sottomarino a propulsione nucleare denominato ‘Poseidon’, sottolineando che «non esiste nulla di simile al mondo» e «non c’è modo di intercettarlo». Stando a quanto filtra dalla Federazione russa (ma le informazioni non sono verificabili), si tratterebbe di un siluro autonomo in grado di provocare onde oceaniche radioattive tali da rendere le città costiere inabitabili. Citato dal canale Telegram del Cremlino, lo zar ha spiegato che la potenza del Poseidon «supera di gran lunga» quella del missile intercontinentale Sarmat, il «più promettente» dell’arsenale di Mosca: «Per la prima volta siamo riusciti non solo a lanciarlo da un sottomarino utilizzando il suo motore di spinta, ma anche ad avviare il reattore nucleare con cui l’apparato ha viaggiato per un certo periodo di tempo». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
Cresce la tensione tra Stati Uniti e Federazione russa. Il presidente Usa Donald Trump ha duramente criticato l’annuncio del test di un missile da crociera a propulsione nucleare da parte del Cremlino, definendolo «non appropriato». Vladimir Putin «dovrebbe Vai su Facebook
Portata ed effetti dell'annuncio di un secondo summit tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, previsto a Budapest per discutere della guerra in Ucraina. L'articolo di @marcoorioles - X Vai su X
L’annuncio di Putin sul missile nucleare sottomarino ‘Poseidon’ - L’annuncio del presidente russo Vladimir Putin sul missile sottomarino a propulsione nucleare denominato ‘Poseidon’. Secondo msn.com
Putin annuncia il successo del test di Poseidon, missile sottomarino nucleare - Stavolta senza indossare un giaccone militare, Vladimir Putin annuncia un altro missile testato con successo. Si legge su ilsole24ore.com
Ucraina, Pokrovsk circondata: Putin invita Kiev alla resa. E Mosca testa il missile sottomarino nucleare Poseidon - Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato Kiev a decidere la resa dei militari ucraini che secondo Mosca sono accerchiati nella aree di Pokrovsk e di Kupyansk. ilmessaggero.it scrive