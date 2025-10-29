L’annuncio di Putin sul missile nucleare sottomarino ‘Poseidon’

Vladimir Putin ha detto che la Russia ha testato con successo il missile sottomarino a propulsione nucleare denominato ‘Poseidon’, sottolineando che «non esiste nulla di simile al mondo» e «non c’è modo di intercettarlo». Stando a quanto filtra dalla Federazione russa (ma le informazioni non sono verificabili), si tratterebbe di un siluro autonomo in grado di provocare onde oceaniche radioattive tali da rendere le città costiere inabitabili. Citato dal canale Telegram del Cremlino, lo zar ha spiegato che la potenza del Poseidon «supera di gran lunga» quella del missile intercontinentale Sarmat, il «più promettente» dell’arsenale di Mosca: «Per la prima volta siamo riusciti non solo a lanciarlo da un sottomarino utilizzando il suo motore di spinta, ma anche ad avviare il reattore nucleare con cui l’apparato ha viaggiato per un certo periodo di tempo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

