Il 2025 è un anno da bollino rosso per le foreste italiane, messe sotto scacco dall’impennata degli incendi e dall’accelerata della crisi climatica. I dati raccolti da Legambiente nel suo nuovo report, e presentati oggi a Roma all’ VIII Forum Foreste, restituiscono un quadro poco felice: nella Penisola, incrociando i dati EFFIS da satellite Sentinel 2 che tengono conto anche degli incendi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'anno da bollino rosso per le foreste italiane: il Sud l'area più colpita. Sicilia e Calabria le regioni più martoriate