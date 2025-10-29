L' anno da bollino rosso per le foreste italiane | il Sud l' area più colpita Sicilia e Calabria le regioni più martoriate

Il 2025 è un anno da bollino rosso per le foreste italiane, messe sotto scacco dall’impennata degli incendi e dall’accelerata della crisi climatica. I dati raccolti da Legambiente nel suo nuovo report, e presentati oggi a Roma all’ VIII Forum Foreste, restituiscono un quadro poco felice: nella Penisola, incrociando i dati EFFIS da satellite Sentinel 2 che tengono conto anche degli incendi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

