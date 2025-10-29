La riforma della giustizia è come i cavi dell’alta tensione: chi tocca muore (politicamente). Chi ha dei dubbi di vada a rivedere le 13 volte in cui i governi italiani (di tutti i colori politici) hanno tentato di cambiare le regole dell’ordinamento giudiziario italiano e hanno fallito miseramente, osteggiati dall’Anm. L’Associazione nazionale magistrati ha sempre respinto ogni ipotesi di riforma. Non conta il colore politico: le toghe dicono sempre no. Non sono tanto i governi di centrodestra le cartine di tornasole, con i governi Berlusconi e il ministro Cesare Previti dipinto da alcuni giornali come una sorta di gangster che voleva avviare un mezzo colpo di Stato, un raffinato giurista come Filippo Mancuso descritto come un tipo da “scolapasta in testa” per finire con Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Anm ha fatto 13: sono tutte le riforme della giustizia boicottate dalle toghe