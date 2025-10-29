Lando di nuovo in vetta Pecco di nuovo nella jella
Nella puntata odierna analizzeremo quanto avvenuto nel Gran Premio del Messico di Formula Uno con Lando Norris che vince e si riprende la vetta della classifica, mentre Oscar Piastri arranca e Max Verstappen continua nel suo inseguimento. In casa Ferrari spunti importanti con Charles Leclerc secondo e Lewis Hamilton che sfiora il podio. Nella seconda parte della puntata passeremo alla MotoGP con il Gran Premio di Malesia che vede un ritrovato Pecco Bagnaia che vince la Sprinta Race del sabato ma che, poi, incappa nell’ennesima battuta d’arresto della sua annata con la sfortuna che lo colpisce e lo condanna al ritiro. 🔗 Leggi su Oasport.it
