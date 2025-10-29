Lancia frecciate all' Inter ce l' ha persino con Anguissa | dietro il nervosismo di Conte

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scontro con Lautaro, le frecciate a Marotta anche dopo Lecce, le parolacce persino al suo miglior uomo: il Napoli è in testa, ma Antonio continua a combattere contro tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lancia frecciate all inter ce l ha persino con anguissa dietro il nervosismo di conte

© Gazzetta.it - Lancia frecciate all'Inter, ce l'ha persino con Anguissa: dietro il nervosismo di Conte

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Lancia Frecciate Inter Ce