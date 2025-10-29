L’amica di Beatrice Bellucci si è svegliata come sta la ragazza in auto con lei | Da lei dettagli sull’incidente

Si è risvegliata dal coma farmacologico Silvia Piancazzo, l’amica di Beatrice Bellucci, la ventenne che ha perso la vita in uno schianto venerdì scorso – 24 ottobre – si via Cristoforo Colombo a Roma. La speranza è che la ragazza, con la propria testimonianza, possa aiutare gli inquirenti nel proseguimento delle indagini. Intanto, la procura di Roma indaga su una  gara tra più auto  e su un possibile  video girato per una sfida social  nei minuti che hanno preceduto l’incidente. Alla guida della  Bmw Serie 1 bianca  c’era  Luca Domenico Girimonte, 22 anni, di Anzio, ora indagato per  omicidio stradale aggravato. 🔗 Leggi su Open.online

